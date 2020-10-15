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За 7 месяцев эпидемии коронавируса на закупку масок и дезинфицирующих средств для парламента ушло почти 700 тысяч гривен. Об этом сообщили в аппарате ВР в ответ на запрос «Украинской правды».

Как следует из данных, которые предоставил аппарат парламента, Рада тратит около 100 тысяч гривен ежемесячно на маски и дезинфицирующие средства.

При этом отмечается, что тесты на коронавирус за счет аппарата ВР не проводятся.

«За период с 1 марта по 6 октября 2020 года управлением делами аппарата Верховной Рады потрачено 698 309, 84 грн на закупку масок и дезинфицирующих средств», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 14 октября председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что около 60 народных депутатов уже переболели или еще болеют COVID-19
ForUm

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