Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, так как она не прошла третью фазу клинических испытаний. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНИАН.

Он отметил, что сейчас в мире есть много производителей вакцин, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний.

«Я считаю, что нет вообще предмета разговора. Потому что о любой вакцине, чтобы ее рекомендовать, надо понимать, что она безопасна. Чтобы любую вакцину зарегистрировать, надо, чтобы она прошла определенные стадии клинических испытаний. И эти стадии растянуты во времени. В мире не существует никаких подтверждений, что та вакцина, о которой говорят в России, прошла все стадии, особенно третью фазу клинических испытаний. Мы знаем, что сейчас в мире есть много производителей вакцин, достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. И дай Бог, чтобы они ее завершили к концу года. Потому что третья стадия предполагает большое количество людей, которые являются добровольцами. То есть пока даже нет предмета разговора, чтобы дискутировать, покупать или нет. Нечего покупать», - сказал Степанов.

Также он отметил, что вакцина как полностью безопасный продукт должна пройти ряд подтвержденных стадий испытаний.