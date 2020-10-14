Накануне Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября, ветераны войны на Донбассе, которые живут в селе Софиевская Борщаговка, получили сообщение о доплатах по случаю праздника в размере 5000 гривен от имени председателя сельсовета и кандидата на пост главы Борщаговской ОТГ от партии «Европейская Солидарность» Олеся Кудрика.
Подобные обещания получили и работники бюджетной сферы: учителя, врачи, социальные работники. Им обещают доплатить по полторы тысячи гривен. Об этом было сообщено участникам группы Алексея Кудрика в одном из мессенджеров.
В то же время, подобная информация отсутствует на официальной странице кандидата в Фейсбук и на сайте сельсовета. Поэтому, кто именно из 20 тыс. жителей Софиевской Борщаговки станет получателем обещанной помощи пока неизвестно. Также как неизвестны и источники происхождения этих средств, ведь решение о выделении денег из местного бюджета также не было обнародовано.
Как известно, 25 октября в Украине должны состояться местные выборы. Избирать депутатов местных советов - сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах, а также голов городов, сел и территориальных общин. Согласно законодательству, должностные лица не имеют права использовать для своей агитации средства, принадлежащие общине, поскольку это может содержать признаки подкупа избирателей.
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