В Киевской области задержали таксиста, который приковал не расплатившегося пассажира цепью в подвале, сообщает пресс-служба областной полиции.

В полицию Киевщины обратился 38-летний житель Сум, который сообщил, что его удерживали в подвале.

Установлено, что заявитель, сделал заказ в такси отвезти его в город Сумы. Не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку. Однако пассажир сообщил, что на счету нет денег. Водитель пошел ему на встречу и отвез в ближайшее отделение банка. Но выяснилось, что мужчина имеет долг в финансовом учреждении, поэтому в займе ему отказали.

Узнав об этом, они решили возвращаться в Киев. В столице также не удалось получить деньги. Тогда по своему усмотрению водитель решил получить деньги. Пассажир был должен за поездку 7000 гривен. Гражданин отвез пассажира в собственный гараж в с. Софиевская Борщаговка. Там, в подвале, он связал ему ногу цепью и закрыл.

Пострадавший нашел в помещении инструменты, благодаря чему ему удалось самостоятельно освободиться. В неволе он провел 7 часов.

Сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции задержали водителя такси по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В связи с этим открыто уголовное производство по ч. 2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.