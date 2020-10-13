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Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины будет иметь несколько меньшее падение в «коронавирусном» 2020 году, до минус 7,2% - по сравнению с минус 8,2% по прогнозам, обнародованным Фондом в июне.

Об этом говорится в октябрьском докладе МВФ «Перспективы развития мировой экономики», передает Укринформ.

По заключениям Фонда, представленным в таблице относительно формирующихся и развивающихся европейских экономик, уровень реального ВВП Украины в конце нынешнего года ожидается на уровне минус 7,2%. В то время, как в июне, когда Фонд утвердил новую программу кредитования Stand-By для Украины этот показатель был хуже и прогнозировался на уровне минус 8,2%.

При этом, ожидается, что в 2021 году экономика Украины стабилизируется и рост реального ВВП достигнет отметки 3,0%.

Кроме того, по прогнозу МВФ относительно Украины, индекс потребительских цен опустится с отметки 7,9 по результатам прошлого года до 3,2 - по итогам нынешнего и поднимется до 6,0 в 2021 году. Баланс текущих счетов достигнет показателя 4,3 в 2020 году и уменьшится до минус 3,0 в 2021-м. Уровень безработицы в Украине, как рассчитали в МВФ, увеличится до 11,0% в 2020 году и опустится до 9,6% в следующем году.

Снижение экономических прогнозов для экономики Украины в целом соответствует мировым тенденциям, связанным с финансово-экономическим кризисом, который вызвала пандемия коронавируса. Так, согласно последнему обзору МВФ, глобальный рост будет демонстрировать негативную динамику в 2020-м и положительную в 2021 году, который будет охватывать, в том числе, развитые экономики мира.
ForUm

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