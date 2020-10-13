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В Нидерландах подтвердили первую мире смерть после повторного заражения COVID-19: речь идет о 89-летней женщине, у которой ранее диагностировали онкологическое заболевание.

Как передает Укринформ, об этом сообщает BNO News.

«В июле пациентка была доставлена ​​в больницу и сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат. Через пять дней после того, как симптомы инфекции исчезли, она была выписана. Однако уже через два месяца женщина снова была доставлена ​​в больницу с высокой температурой и кашлем и снова сдала тест на коронавирус, давший положительный результат», - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже на восьмой день состояние больной ухудшилось, а через две недели она умерла.

Следует заметить, что в течение октября количество ежедневно выявленных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах - растет. Как и во многих других странах Европы. Например, в понедельник тест на коронавирус оказался положительным у 6854 жителей Нидерландов, почти на 500 больных больше, чем днем ​​ранее.

Из-за постоянного роста количества инфицированных, неделю назад в стране был введен ряд ограничительных мер, которые, как ожидается, во вторник будут усилены.

 
ForUm

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