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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в статью 19 Закона Украины «О лекарственных средствах» относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами» № 904-IX, который Верховная Рада приняла 17 сентября, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами.

В частности, закон позволяет компаниям, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять электронную розничную торговлю такими средствами (за исключением отдельных категорий лекарств), а также организовывать и осуществлять доставку лекарств конечным потребителям, в том числе с привлечением третьих лиц на договорных началах.

Документ устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптечных учреждений, требований к хранению, отпуску и их транспортировке.

Согласно закону, продавец имеет право доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки операторов почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов. Ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарственного средства и соблюдение определенных производителем условий его хранения несет компания-продавец, которая осуществляет электронную розничную торговлю.

Таким образом, лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты.

Также закон гармонизирует действующее законодательство Украины в сфере дистанционной торговли лекарствами законодательству Европейского Союза.
ForUm

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