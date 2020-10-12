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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что режим Александра Лукашенка продолжает общаться с собственными гражданами только на языке насилия, передает Укринформ.

«Мы не верим в диалог под дулом автомата. Раньше режим торговался политзаключенными как заложниками с ЕС, чтобы получить желаемое. Теперь они торгуются с собственным народом, и это говорит только об одном: мы сумели заставить их слушать нас. И это значит, что мы должны взять на себя ответственность и довести до конца наш план: остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы», - сказала Тихановская.

Она также добавила, что действующая власть продолжает общаться с собственными гражданами только на языке насилия.

«Прошедшие выходные показали, что режим продолжает общаться с белорусским народом только на языке насилия. Мы всё это видим, и я знаю, на такие действия сложно не реагировать. Я понимаю, что каждый имеет право на самозащиту. Каждый имеет право оберегать себя, свою семью, свой двор и свою Беларусь от беззакония и насилия. Помните, что мы не виновны в этом насилии, мы его никогда не провоцировали – и в этом наша сила», - отметила Тихановская.

Как сообщалось, МВД Беларуси предупредило о возможности использования боевого оружия и спецсредств во время массовых протестов.

 
ForUm

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