К концу этой недели, 21 октября 2020 года, количество выявленных больных может достичь 7 800 человек в сутки.

Такие расчеты приводят ученые Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие» КПИ им. Игоря Сикорского, полученные с использованием метода подобия в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN), передает УНИАН.

Ученые прогнозируют, что в течение ближайших 10 дней количество летальных исходов от вируса возрастет с 71 до 104 смертей в сутки, а количество новых больных, которые будут нуждаться в госпитализации, – более чем на 40%. Учитывая то, что загруженность коек в УЗ 1-й волны за последние 5 дней составляет в среднем около 60% по стране, – это означает стопроцентное заполнение.

Количество выздоровевших будет значительно ниже, чем количество заболевших, и составит, по краткосрочному прогнозу ученых КПИ, 21 октября 2020 года – 2 266 человек.

По результатам прогнозного моделирования команды проекта «ФОРСАЙТ COVID-19», рост количества больных в Украине останется экспоненциальным. Показатель летальности в Украине вырастет с 2,01 до 2,65%.

Отмечается, что эпидемическая ситуация в разрезе регионов Украины стремительно ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения. Ситуация может стать сверхтяжелой для медицинской системы страны.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 октября в Украине зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.