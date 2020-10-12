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В Украине растет статистика заболеваемости коронавирусом. Нужно ли в такой ситуации покупать российскую вакцину от COVID-19, рассказал народный депутат из партии «Слуга народа» Александр Качура в эфире канала «Украина 24».

«В первую очередь должно быть здоровье. И независимо от того, кто будет производителем - Индия, Китай, США либо Россия – если эффективность будет доказана или сделано соответствующее заключение, у нас есть ВОЗ, им придется признать, если эффективность покажет себя. Нам в данном случае надо будет отложить какие-то спекуляции, которые есть, «пусть украинцы умрут, но не дай бог будет что-то российское», — сказал он.

По словам Качуры, Украина покупает достаточно других товаров у России.

«У нас и газ используется российский, и ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы. — Ред.) для ядерных электростанций, огромный товарооборот, и нужно политику двойных стандартов прекратить. У нас большинство вертолетов на российских лопастях, купленных через пятые-шестые руки», — отметил он.
ForUm

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