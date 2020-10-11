За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждены 63 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в воскресенье, 11 октября.

Указано, что 14 человек госпитализированы, а остальные лечатся дома. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Всего по состоянию на утро воскресенье в ВСУ болеют 915 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 2806 человек, летальных случаев – 11.

На самоизоляции находятся 492 человека. У 48 из них изоляция закончится в ближайшие трое суток.

Напомним, за минувшие 24 часа в Украине обнаружили 4 768 новых случаев COVID-19. Это почти на тысячу меньше вчерашнего показателя. Скончались 85 человек, выздоровели – 937 пациентов.