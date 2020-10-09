Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран зеленой и красной зон по состоянию на 9 октября.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.

Так, в Украине по состоянию на 9 октября этот показатель составляет 143,4 активных случаев на 100 тыс. населения.