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8 октября. Картина дня 46

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран зеленой и красной зон по состоянию на 9 октября.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.

Так, в Украине по состоянию на 9 октября этот показатель составляет 143,4 активных случаев на 100 тыс. населения.
ForUm

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