Работники Департамента уголовного розыска совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора совместно с иностранными коллегами пресекли деятельность преступной организации, которая мошенническим путем присваивала транспортные грузы на территории стран Европейского Союза, а именно: Германии, Чехии, Польши, Италии, Литвы, Латвии, Словении, Австрии, Франции, Северной Ирландии, Королевства Бельгии, Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Для разоблачения и эффективного расследования этих преступлений в январе этого года между Офисом генпрокурора и Верховной прокуратурой Чешской Республики было подписано соглашение о создании международной совместной следственной группы (Joint Investigation Team).

Оперативники полиции Украины и Чехии установили, что в ОГП входило пять жителей Закарпатской области: 43-летний организатор, еще один соорганизатор и три исполнителя.

Злоумышленники создавали фиктивные компании по перевозке грузов и предлагали свои услуги зарубежным и отечественным предприятиям. Работники «фирмы» также работали по поддельным личным документам.

При этом преступная группировка имела устойчивую иерархическую структуру и характеризовалось четким распределением ролей. Одни участники группы подделывали и изготавливали фиктивные загранпаспорта, водительские удостоверения, страховые полисы, техпаспорта транспортных средств, обеспечивали дубликатами государственных номерных знаков для автомобилей, а также изготавливали документы и печати компаний различных форм собственности. Другие члены ОПГ - водители, по поддельным заграничным паспортам, водительским удостоверениям и документам иностранных компаний осуществляли перевозки.

В дальнейшем, завладев грузом, злоумышленники контрабандой переправляли товар на территорию Украины и уже дома сбывали похищенную продукцию.

Правоохранители установили причастность злоумышленников к совершению уголовных преступлений, предусмотренных статьей 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, на территории Латвии, Словении, Чехии и Турции. Сумма нанесенного потерпевшим ущерба достигает 9,5 миллиона гривен.

Кроме этого, украинские полицейские установили причастность членов преступной организации к правонарушениям, которые расследуются правоохранительными органами на территории стран Европейского Союза.

7 октября правоохранители провели 58 санкционированных обысков по месту жительства и пребывания членов преступной группировки. В результате правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

В обысках приняли участие 250 полицейских: оперативники Департамента уголовного розыска, следователи Главного следственного управления Нацполиции, оперативники и следователи ГУНП в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Закарпатской областях при силовой поддержке областных спецподразделений полиции особого назначения.

Всем пятерым членам преступной организации объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частями 1, 2, 4 ст. 190 (мошенничество) и ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас продолжаются следственные действия. Полицейские совместно с иностранными коллегами выясняют причастность фигурантов к совершению других уголовных преступлений и устанавливают других участников преступной организации.