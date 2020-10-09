В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух оперуполномоченных Холодногорского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области, которые обвиняются в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).
Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, полицейские пытались скрыть убийство девушки, которое произошло 29 июня 2019 в Харькове.
Оперуполномоченные узнали об убийстве на следующий день, а через несколько дней обнаружили и труп девушки. Однако сообщили следователю и не инициировали проведение осмотра места происшествия в рамках уголовного производства.
Также следствием установлено, что один из полицейских встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, которому рассказал о данном инциденте.
Кроме этого, материалы допроса одного из свидетелей, который непосредственно указывал на лицо убийцы, намеренно, с целью сокрытия тяжкого преступления не были приобщены к материалам уголовного производства правоохранителями, которые проводили допрос еще 5 июля 2019.
Действия обвиняемых привели к затягиванию расследования особо тяжкого преступления и потери вещественных доказательств, ведь тело погибшей обнаружено следователем Холодногорского ОП ГУ Нацполиции только на 10-й день поисков.
В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Напомним, резонансное убийство девушки в Харькове произошло летом 2019 года.
По данным СМИ, убийца – 16-летний Даниил Редин зверски убил 26-летную Яну Шевченко, которая отказала ему в отношениях.
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