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В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух оперуполномоченных Холодногорского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области, которые  обвиняются в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, полицейские пытались скрыть убийство девушки, которое произошло 29 июня 2019 в Харькове.

Оперуполномоченные узнали об убийстве на следующий день, а через несколько дней обнаружили и труп девушки. Однако сообщили следователю и не инициировали проведение осмотра места происшествия в рамках уголовного производства.

Также следствием установлено, что один из полицейских встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, которому рассказал о данном инциденте.

Кроме этого, материалы допроса одного из свидетелей, который непосредственно указывал на лицо убийцы, намеренно, с целью сокрытия тяжкого преступления не были приобщены к материалам уголовного производства правоохранителями, которые проводили допрос еще 5 июля 2019.

Действия обвиняемых привели к затягиванию расследования особо тяжкого преступления и потери вещественных доказательств, ведь тело погибшей обнаружено следователем Холодногорского ОП ГУ Нацполиции только на 10-й день поисков.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, резонансное убийство девушки в Харькове произошло летом 2019 года.

По данным СМИ, убийца – 16-летний Даниил Редин зверски убил 26-летную Яну Шевченко, которая отказала ему в отношениях.
ForUm

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