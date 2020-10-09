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У фронтмена группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка диагностировали коронавирус.

Из-за этого группе пришлось перенести свой концерт в Хмельницком, сообщается на странице коллектива в Facebook.

«Друзья, мы были осторожны и соблюдали все карантинные мероприятия. К сожалению, это не помогло, и вчера у Андрея Хлывнюка диагностировали COVID-19. По этой причине мы вынуждены перенести концерты Бумбокс в Хмельницком. Понимаем, которое долготерпение проявляют наши фаны, спасибо вам и просим - если можете, потерпите еще несколько недель. Как только Андрей выздоровеет, мы к вам приедем. Увидимся в ноябре в Хмельницком и во Львове, сдадим тесты перед поездкой и привезем вам музыку, а не какашку», - отметили в группе.
ForUm

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