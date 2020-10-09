Кабинет Министров Украины рассмотрит возможность введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, если это инициирует президент. Сейчас такой необходимости нет.
Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает РБК-Украина.
Он отметил, что весной уже готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения, но обошлись без него.
«Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости», - заявил он.
Напомним, по состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время