Кабинет Министров Украины рассмотрит возможность введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, если это инициирует президент. Сейчас такой необходимости нет.

Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что весной уже готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения, но обошлись без него.

«Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости», - заявил он.

Напомним, по состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.