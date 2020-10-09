В 2020 году было зафиксировано рекордное количество климатических катастроф.

Штормы, засухи и пожары уже обошлись США как минимум в 50 млрд долларов, а до конца 2020 года осталось еще три месяца, передает УНИАН.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, в США в 2020 году уже произошло 16 стихийных бедствий, связанных с климатом, каждое из которых нанесло ущерб на сумму более 1 млрд долларов. Это сопоставимо с рекордами 2011 и 2017 годов, но теперь всего за девять месяцев.

Ураган «Дельта», 25-й по счету шторм в сезоне, обрушился на полуостров Юкатан в Мексике. По прогнозам, следующий шторм будет приближаться к побережью Луизианы, что требует от него пройти через теплые воды Мексиканского залива. Более высокая температура воды служит «топливом» для ураганов, поэтому, хотя »Дельта» и потерял энергию после выхода на берег в Мексике, прогнозируется, что он снова превратится в сильный шторм на пути к северному побережью. Также на этой неделе слияние пожаров, которые начали гореть в Калифорнии в августе, стало первым зарегистрированным «гигантским пожаром».

К концу сентября около 43% континентальной части США столкнулись с засухой, особенно на северо-востоке и западе. Это самая большая зона с сентября 2013 года, когда Запад столкнулся с многолетней засухой. Остров Кадьяк и Гавайи также страдают от засухи.

Поскольку все больше тепла удерживается в атмосфере и биосфере Земли, воздух и вода содержат больше энергии для подпитки штормов. По данным европейской климатической службы «Коперник», прошлый месяц был самым жарким сентябрем за всю историю наблюдений во всем мире, опередив 2019 и 2016 годы. В США в 2020 году температура была на 1,3 градуса выше среднего показателя за 20 век.