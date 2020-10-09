В мире за сутки был установлен новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом в течение 24 часов.
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, опубликованные в четверг вечером, сообщает УНИАН.
В них указано, что за сутки во всем мире было зарегистрировано 338 779 новых случаев коронавируса. Больше всего - в следующих странах:
Индия - 78 524;
Бразилия - 41 906;
США - 38 904.
Предыдущий мировой антирекорд был установлен 2 октября и составлял 330 340 новых заболевших.
По данным Организации, в четверг во всем мире зарегистрировано еще 5 504 смертей от коронавируса, общее число жертв достигло 1,05 миллиона.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время