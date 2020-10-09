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В мире за сутки был установлен новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом в течение 24 часов.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, опубликованные в четверг вечером, сообщает УНИАН.

В них указано, что за сутки во всем мире было зарегистрировано 338 779 новых случаев коронавируса. Больше всего - в следующих странах:

Индия - 78 524;

Бразилия - 41 906;

США - 38 904.

Предыдущий мировой антирекорд был установлен 2 октября и составлял 330 340 новых заболевших.

По данным Организации, в четверг во всем мире зарегистрировано еще 5 504 смертей от коронавируса, общее число жертв достигло 1,05 миллиона.
ForUm

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