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Экспортно-кредитное агентство (UKEF) британского правительства возобновляет свою работу на украинском рынке с возможностью выдачи кредитных гарантий на сумму до 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе британского правительства.

«UKEF возобновляет покрытие британского экспорта в Украину и теперь может предоставить поддержку до 2,5 млрд фунтов стерлингов для стимулирования экспорта Великобритании в страну», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что позднее британский министр по вопросам международной торговли Ранил Джаявардена подпишет Меморандум о взаимопонимании с представителями украинского правительства, в котором будут указаны отрасли, кторые смогут получить выгоду от поддержки UKEF, и который поможет увеличить торговлю между двумя странами.

Приоритетными секторами сотрудничества указаны: оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.

Напомним, 8 октября Украина и Великобритания подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.
ForUm

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