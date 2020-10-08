В Николаеве полицейские задержали пассажира маршрутного такси, который совершил хулиганские действия со стрельбой, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Сообщение о хулиганских действиях поступило в Ингульский отдел полиции 5 октября около 17:50.

Предварительно известно, что конфликт между пассажиром и водителем возник из-за того, что водитель не отдал сдачу оплаты за проезд. Тот начал высказываться нецензурной бранью, затем оба вышли из микроавтобуса, где злоумышленник достал пистолет, угрожал им и выстрелил. Водитель не растерялся, и до приезда полицейских держал хулигана.

Правоохранители доставили 36-летнего дебошира в участок полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. 44-летний водитель маршрутного такси не пострадал.

Оружие полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

По согласованию с прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.