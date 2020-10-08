Со стороны Национального банка нет ни одного невыполненного обязательства перед МВФ. Об этом в интервью ZN.UA заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

«Сейчас продолжаются обсуждения наших партнеров в МВФ с Минфином и Минэкономразвития вокруг нескольких ключевых бюджетных показателей. В частности, по уровню доходов, размера дефицита бюджета и его финансирования. Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе желательно было бы сузить дефицит бюджета в 2-3% от ВВП, но в Нынешний условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень тяжело. Также одно из дискуссионных на сегодня вопросов, насколько я знаю, этот вопрос расходов госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19», – отметил Шевченко.

Кроме того, по словам главы НБУ, является нему и определенные беспокойства щодо антикоррупционной политики, которая также является частью Меморандума с фондом.

По его словам вопросу продолжения сотрудничества с фондом «действительно серьезное и очень беспокоит Национальный банк».

Напомним, МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-by для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Уже 12 июня Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов США.