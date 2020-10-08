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Народный депутат Антон Поляков подал запрос в НАПК относительно возможных нарушений в декларировании депутата из фракции «Голос» Ярослава Юрчишина.

«Друзья, я, как народный депутат и член антикоррупционного комитета Верховной Рады, убеждён в том, что все без исключения коллеги по парламенту должны строго соблюдать нормы Закона и отчитываться перед Народом. Особенно те, кто называют себя «борцами» с коррупцией. Поэтому, получив информацию о возможных нарушениях в декларировании депутата из фракции «Голос» Ярослава Юрчишина, подал соответствующий запрос в НАПК», - заявил нардеп.

Он надеется на «адекватную, компетентную и, что главное, непредвзятую реакцию на изложенные данные».

«Ведь у нас в стране не должно быть «особенных», даже если они выполняют функции топ-пиарщиков конкретной структуры, которая так и не смогла показать никакого результата за 6 лет работы, несмотря на миллиардные бюджеты», - подчеркнул Поляков.
ForUm

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