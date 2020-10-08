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Министерство образования и науки Украины прокомментировало многочисленные обращения от профсоюзных организаций учреждений образования, в которых выражается возмущение относительно отсрочки до 2022 года постановления Кабинета Министров Украины от 10 июля 2019 № 822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений и учреждений образования и науки».

«Указанное постановление внедряло выполнение норм закона Украины «Об образовании» и «О научной и научно-технической деятельности». И хотя в госбюджете средств на ее реализацию не было, это решение Кабмина подписал премьер-министр Владимир Гройсман в последние дни деятельности его правительства», - заявили в МОН.

«Решение правительства, принятое 10 июля 2019, имело исключительно популистский характер и не решало вопрос изменения системы оплаты труда и не было подкреплено наличием средств в бюджете», - подчеркнули в пресс-службе.

При отсутствии на 2020 год средств на реализацию этого постановления его введение было отсрочено в конце 2019 (постановление Кабинета Министров Украины от 15.11.2019 № 1044) до 31 декабря 2020 года.

По расчетам МОН, на реализацию постановления необходимо дополнительно по меньшей мере 50 млрд грн из бюджетов разных уровней.

В связи с отсутствием инфляционных источников финансирования для вступления в силу этого постановления в 2021 году правительство поручило Министерству образования и науки совместно с Минэкономики, Минфином и Минюстом подготовить проект решения об отсрочке его внедрения до 31 декабря 2021 (протокол № 79 заседания Кабинета Министров Украины от 14.09.2020).

«Решение не отменено, а отложено», - подчеркнули в Министерстве.

«МОН не занимается пиаром, а работает над увеличением зарплат педагогов, исходя из реальных возможностей бюджета. В частности, правительство одобрило и направило на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021», которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд гривен, что по сравнению с государственным бюджетом на 2020 год больше на 34 млрд гривен.
ForUm

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