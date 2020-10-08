также в разделеСтолица
Киевскую «Летающую тарелку» внесли в реестр памятников архитектуры 22
В Киеве за сутки подтвердили 422 случая коронавируса 11
Ночью и утром Киев окутают туманы 10
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 383 человека 19
СБУ разоблачила крупный конвертцентр, организованный экс-чиновниками ГНС 17
В Киеве открыли проезд двумя обновленными путепроводами 20
Трагедия в Киеве: Отец убил 6-летнего сына, чтобы не возвращать его матери 36
В Киеве за сутки – еще 355 больных коронавирусом, 6 человек умерли 13
«Динамо» просит Кличко пустить болельщиков на матчи Лиги чемпионов 90
15 ударов ножом: В Киеве раскрыли резонансное убийство женщины 21
За сутки в Киеве коронавирусом заболели 286 человек 14
В Киеве фиксируют более 400 случаев коронавируса 11
Взрыв возле ВАКС расследуют как хулиганство 11
В Киеве возле ж/д вокзала подстрелили женщину 14
Во внутреннем дворе ВАКС прогремел взрыв 27
В Киеве появилась самая длинная алея сакур в Украине 20
В Киеве – почти полтысячи новых случаев COVID-19 и 10 смертей 13
Сентябрь в Киеве повторил рекорд 100-летней давности 26

Столичным школам рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября. Предложил такое решение Департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины для предотвращения распространения коронавирусной болезни и создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов, сообщила пресс-служба КГГА.

По информации Департамента, за парты школьники вернутся через неделю - 29 октября.

Напомним, сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях контролируемая, но динамика – негативная. Школы и детские сады и в дальнейшем работают по определенному регламенту.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3695 грн.
30
Теги