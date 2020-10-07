Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении солдату одной из воинских частей Национальной гвардии Украины в Киевской области в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, причинившем тяжкие последствия в виде смерти солдата этой же воинской части (ч. 3 ст. 406 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По данным предварительного расследования, солдат 3 октября нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, осуществлял психологическое принуждение в отношении другого солдата. В частности, приказал ему выполнять физические упражнения в виде отжиманий от пола, после чего подал команду «Смирно» и кулаком нанес один удар в область грудной клетки.

В результате этого солдат потерял сознание. Бригадой скорой помощи проводились мероприятия по оказанию экстренной медицинской помощи, однако результатов не дали. Таким образом была констатирована клиническая смерть потерпевшего.

Солдат, который нарушил уставные правила взаимоотношений, задержан. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В уголовном производстве назначен ряд судебных экспертиз, в том числе направленных на установление причин смерти потерпевшего.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.