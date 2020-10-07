Под процессуальным руководством Ривненской местной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного причинения судье легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия (ч. 2 ст. 377 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным вечером 06.10.2020 на судью Ривненского городского суда возле собственного дома напали двое неизвестных в балаклавах. Они применили газовый баллончик и нанесли судьи телесные повреждения в виде множественных ушибов и ссадин. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего отпустили домой.

Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты баллон аэрозольный «Кобра-1Н».

Проверяются все возможные версии, среди которых как бытовой, так и профессиональный конфликт.