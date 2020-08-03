Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на $57 млн за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте регулятора, передает ТАСС.

«Глава UOKiK Томаш Хрустный наложил штраф на сумму около 213 млн злотых ($57 млн) на «Газпром». Это результат отсутствия сотрудничества в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода «Северный поток – 2», - указано в сообщении.