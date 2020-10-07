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Исследователи из Университета Аризоны обнаружили, что коронавирус способен облегчать боль.Ученые предположили, что такое действие оказывает S-белок, отвечающий за проникновение SARS-CoV-2 в клетки организма, сообщает УНИАН со ссылкой на Pain.

По информации ученых, он подавляет передачу сигналов, отвечающих за появление болевых ощущений.

Кроме того, слияние оказывает связанный с ростом эндотелия сосудов А нейропилин-1. Именно его связь с S-белком дает обезболивающий эффект, считают специалисты.
ForUm

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