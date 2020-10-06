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Сегодня, 6 октября, лабораторно подтверждено 237 случаев коронавирусной болезни среди правоохранителей Министерства внутренних дел за сутки, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

Наибольшее количество больных COVID-19 сотрудников МВД зарегистрировано в Хмельницкой области (20), Ривненской (19) и Киеве (50).

С начала пандемии на коронавирусной болезнью заболели 6678 сотрудников МВД, выздоровели - 5966, умерли - 16.

За минувшую неделю коронавирусной болезнью заболели 1175 правоохранителей.

Напомним, по состоянию на 6 октября в Украине подтверждено 234 584 случая COVID-19, за последние сутки – 4348. 

 
ForUm

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