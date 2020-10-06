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Король Таиланда Рама Х помиловал 16 украинцев, сообщило посольство Украины в Таиланде.

«По случаю дня рождения тайского монарха Рамы Х в течение августа-декабря 2020 продолжается коллективное королевское помилование лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Королевства Таиланд, которое будет касаться и заключенных граждан Украины», - сообщили в ведомстве.

По предварительным результатам, все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины (16 человек) получили королевское помилование.

Два человека получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), семь человек - на 1/2, остальные семеро граждан Украины был полностью освобождены из-под стражи.
ForUm

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