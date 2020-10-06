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Государственная экологическая инспекция Украины подала в суд относительно временного прекращения деятельности физического лица-предпринимателя Маляра Анатолия Владимировича, который в течение многих лет добывает песок при отсутствии соответствующих разрешительных документов.

Об этом в Facebook сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

«На днях пообщался с журналистами информационного портала «Стоп Коррупция» относительно произвола ФЛП Маляра Анатолия Владимировича, который безнаказанно искажает земли села Ивановка. На протяжении многих лет человек добывает песок при отсутствии необходимых разрешений и при целевом назначении земли «для ведения сельского хозяйства», - написал чиновник.

Он отметил, что такая добыча существенно влияет на состояние земель. Разоренные земли меняются в структуре рельефа, ухудшается состояние почв.

«И при этом государство не получает ни копейки от добытчика, который не платит деньги за пользование недрами», - подчеркнул Малеваный.

Госэкоинспекция будет в судебном порядке прекращать деятельность ФЛП.

«Подан иск в суд о временном прекращении деятельности предпринимателя. Кроме того, после решения суда мы будем решать вопрос о прекращении права пользования земельными участками уполномоченным органом, который предоставлял соответствующее разрешение ФЛП», - отметил чиновник.

При этом он отметил, что подобных нарушителей в Украине сотни.  
ForUm

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