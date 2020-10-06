Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обновил рекомендации по предотвращению распространения коронавируса. В них он указал, что в отдельных случаях COVID-19 можно заразиться, даже находясь на расстоянии более 1,5 метра.

В обновленных рекомендациях специалисты Центра подтверждают предыдущие сообщения о заражении людей COVID-19 на расстоянии более 1,5 метра, отмечая, впрочем, что такие случаи «редки и необычны», сообщает hromadske.

«В этих случаях передача вируса происходила в плохо проветриваемых и закрытых местах, где часто происходили действия, предусматривающие интенсивное дыхание, например пение или занятия спортом. Такие условия могут способствовать накоплению частиц, переносящих вирус», — говорится в сообщении.

В то же время специалисты CDC не видят оснований в изменении рекомендаций относительно того, как уберечься от вируса, отмечая, что его передача через воздух происходит гораздо реже, чем в результате тесного контакта с зараженным человеком.

По мнению Центра по контролю и профилактике заболеваний США, как раз помогает. Социальное дистанцирование является одним из самых простых путей обеспечения безопасности людей от коронавируса.

В июле в ВОЗ обратились почти три сотни ученых, утверждая, что Организация преуменьшает опасность инфицирования COVID-19 воздушным путем через аэрозольные частицы, которые распространяются на расстояние более 1,5 метра.

ВОЗ пришла к тому же выводу, который сейчас констатировал и CDC: такие случаи действительно есть, но они встречаются крайне редко и только в закрытых помещениях с плохой вентиляцией. Поэтому достаточно по возможности таких мест избегать, чтобы не подвергаться опасности.

Эксперты говорят, что COVID-19 будет с нами, пока не появится вакцина. Поэтому, кроме соблюдения безопасной дистанции, специалисты рекомендуют носить защитную маску, не касаться руками лица, а также часто мыть руки и пользоваться антисептиком. Если вы чувствуете признаки заболевания, обратитесь к семейному врачу и самоизолируйтесь.