В международном аэропорту «Харьков» пограничники задержали мужчину, который 12 лет находился в международном розыске за похищение человека.
Как сообщила пресс-служба погранведомства, во время проверки документов пассажира, следовавший в Стамбул, пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Мужчина сразу был задержан правоохранителями.
Задержанным оказался гражданин РФ, который с 2008 года находился в международном розыске и подозревается в похищении человека.
По данному факту пограничники сразу сообщили Укрбюро Интерпола, а задержанного передали представителям Национальной полиции.
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