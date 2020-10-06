Госпитализированные избиратели смогут проголосовать на местных выборах в медучреждении с помощью выездных бригад, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Все правила проведения выборов утверждены постановлением правительства №846 от 22 июля. Ими предусматривается, что выборы пройдут даже на территориях с красным уровнем эпидопасности. Также предусмотрено, что человек на самоизоляции может подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы перед выборами, чтобы к нему приехали, и он смог проголосовать из дома. Люди, которые находятся в больницах, будут голосовать с помощью выездных бригад»,- сказал он.

Министр заверил, что на избирательных участках предусмотрен весь комплекс противоэпидемических мер: вход осуществляется в масках, соблюдение дистанции, наличие антисептика, люди должны использовать свою ручку.

Для людей с симптомами коронавирусной болезни должна быть предусмотрена отдельная кабинка.

Степанов отметил, что обеспечение избирательных участков антисептиками, членов комиссии масками осуществляется за счет местных бюджетов.