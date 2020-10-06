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В Кыргызстане минувшей ночью была совершена попытка незаконного захвата государственной власти, заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков.

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок», - говорится в обращении президента, передает Интерфакс.

По его словам, он приказал силовикам не открывать огонь, чтобы не подвергать опасности жизни граждан. Президент также заявил, что протестующие не повиновались сотрудникам правоохранительных органов, «избили медиков и нанесли повреждения зданиям».

Жээнбеков подчеркнул, что спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата. Он призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле, соотечественников - не поддаваться на провокации.

«Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов. Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества - это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», - заявил Жээнбеков.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали, по данным Минздрава страны, несколько сотен человек, один погиб. Также стало известно, что протестующие захватили здание правительства страны в Бишкеке.
ForUm

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