ФК «Динамо» Киев обратилось с официальным письмом к киевскому городскому голове Виталию Кличко, в котором говорится о возможности проведения матчей в присутствии болельщиков.

«Просим Вас в рамках действующего законодательства и с учетом санитарно-эпидемической ситуации, рассмотреть возможность пересмотра решения Комиссии и разрешить доступ зрителей в установленной УЕФА квоте до 30% на трибуны НСК «Олимпийский» во время матчей Лиги чемпионов УЕФА», - говорится в письме.

В клубе напомнили, что техногенной комиссией КГГА, в порядке исключения, 02.10.2020 предоставлено разрешение Украинской ассоциации футбола (УАФ) на проведение трех матчей национальной и молодежной сборных страны в городе Киеве с участием ограниченного до 30% количества зрителей.

Однако на сегодняшний день продолжает действовать решение №56 той же Комиссии от 18.08.2020 о запрете доступа зрителей во время проведения футбольных матчей в Киеве до стабилизации эпидемической ситуации.

Киевское «Динамо» будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов с «Барселоной», «Ювентусом» и «Ференцварошем».