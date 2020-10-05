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По самым оптимистичным оценкам, коронавирусом могло заразиться 10% населения Земли. На сегодня число подтвержденных случаев сильно занижено и не отвечает реальной ситуации.

Об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан, передает РБК-Украина.

По его словам, примерно один из 10 человек во всем мире мог заразиться COVID-19. Показатели отличаются среди городских и сельских жителей, а также представителей других групп.

«В конечном итоге это означает, подавляющее большинство населения мира остается в опасности», - подчеркнул Райан.

Отметим, оценка в более 760 млн зараженных при нынешней численности населения Земли порядка 7,6 млрд намного превышает количество подтвержденных случаев. На сегодня ВОЗ и Университет Джона Хопкинса подтвердили более 35 млн случаев заражения COVID-19 во всем мире.

Напомним, по состоянию на 9:00 5 октября в Украине зафиксировано 3774 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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