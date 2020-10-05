С 1 сентября 2021 года государственные органы не смогут требовать у украинцев бумажные документы.

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Diia Summit, передает Укринформ.

«Нам нужно было найти что-то, что заставит государство скорее трансформироваться, быстрее двигаться. Мы нашли такое решение. И с 1 сентября 2021 г. органы власти не смогут требовать у украинцев бумажные документы», - сказал Федоров.

Он отметил, что это решение было обсуждено и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Он подчеркнул, что Минцифры будет помогать всем ведомствам «пройти этот путь» и создаст необходимую для этого инфраструктуру.

«Мы будем об этом коммуницировать, мы будем подавать в Раду соответствующие законы. Мы сделаем все, чтобы с 1 сентября, когда украинец придет в государственный орган, у него не требовали бумажку», - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что благодаря этому Украина за 2 года станет страной №1 в мире с точки зрения цифровой трансформации.

Напомним, президент Владимир Зеленский 5 октября заявил, что для Украины 2021 г. станет началом вхождения в режим «paper less», когда государственные органы прекратят требовать от граждан бумажные справки или другие документы для получения государственных услуг.