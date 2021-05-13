Стандарты построения информационных систем органов государственной власти требуют срочного обновления из-за зависимости от программного обеспечения из РФ.

Об этом заявил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк во время Всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны», сообщает Укринформ.

По словам Витюка, Государственная служба связи и защиты информации совместно с СБУ разрабатывает стандарты построения информационных систем органов государственной власти. «Это очень важно, потому что одной из главных проблем на сегодняшний день является то, что со времени обретения независимости Украиной информационные системы государственных органов у нас строились без каких-либо конкретных стандартов и требований - на программном обеспечении сомнительного происхождения порой из Российской Федерации, за что сегодня приходится очень дорого платить», - заявил Витюк.

Он подчеркнул, что эта проблема будет решаться долго, поскольку требует значительных ресурсов. По словам должностного лица, речь идет как о создании новых систем, так и «приведении в нормальный вид» уже имеющихся. «Это требует и финансовых, и человеческих ресурсов, и главное - времени. А этого времени у нас сегодня очень мало, и любые проволочки могут привести к катастрофическим последствиям», - отметил Витюк.

По его убеждению, это очень важно, поскольку сегодня удельный вес кибершпионажа и кибертерроризма как инструментов гибридной войны во всем мире уже «пересек черту критического и продолжает расти».