Президент Владимир Зеленский заявил, что процесс превращения Украины в цифровое государство уже необратим. Об этом он сообщил во время Diia Summit с презентацией новых сервисов и цифровых документов в мобильном приложении «Дия» и новых онлайн-услуг, передает УНИАН.

«Год назад государство в смартфоне было только мечтой. Сегодня, когда мобильным приложением «Дия» пользуются 5 миллионов граждан, это уж точно начало новой реальности. Реальности, где Украина будет цифровой, современной, комфортной для людей. Это движение уже не остановить. Этот путь уже необратим. Верю в это. Делаем это», - заявил Зеленский.

Президент отметил, что в его предвыборном штабе, когда создавалась программа кандидата в президенты, была поставлена ​​амбициозная цель - «Государство в смартфоне».

«Тогда многие крутили, извините, пальцем у виска и говорил, что все это невозможно. Но уже через год в Apple store и Google Play граждане Украины смогли загружать мобильное приложение «Дия». Получать разрешения в электронном кабинете застройщика. Не отходя от компьютера, регистрировать СПД за 15 минут, то есть - открывать собственное дело быстрее, чем в большинстве стран мира. Пользоваться сервисом е-малыша и получать услуги по одному заявлению в роддоме или онлайн. Уже через год мы стали четвертой страной Европы, которая имеет цифровые водительские права и первой страной в мире, имеющей цифровой паспорт. С помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет просто онлайн», - подчеркнул он.

В то же время, президент отметил, что это только десятая часть от планов.

«И только начало на пути к цифровому государству, где сто процентов услуг будет онлайн, а бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением. Цифровая Украина - это не только удобно. Это и мощное экономическое развитие, ведь доля цифровой экономики в мире очень быстро растет», - заявил Зеленский.