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Министерство внутренних дел рассматривает возможность внедрения превентивного проекта по подготовке служебных собак для выявления лиц с признаками COVID-19. Об этом сказала заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что впервые этот превентивный инструмент борьбы с пандемией начали использовать в Финляндии в конце сентября.

Собаки-нюхачи, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, специально обучены выявлять запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках пассажиров, прибывающих. Собаке нужно всего 10 секунд для обнаружения лица с признаками COVID-19. После этого пассажиру предлагается пройти бесплатно тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта.

Позже финский опыт начали использовать и другие группы исследователей, в частности из Великобритании и Франции, которые тоже тренируют собак распознавать коронавирус.

«COVID-19 является глобальным вызовом, который требует новых и инновационных подходов. Использование собак для выявления COVID-19 - это действительно новаторская инициатива. Консультативная миссия ЕС EUAM имеет честь иметь возможность способствовать передаче знаний в Украине. Это является частью поддержки КМЕС для оказания помощи украинским партнерам, которые борются с пандемией. Мы надеемся развить эту инициативу в ближайшие месяцы», - сказал руководитель Консультативной миссии ЕС Антти Хартикайнен.

Говоря об уязвимости системы безопасности, вызванной пандемией, заместитель министра внутренних дел отметила важность мобилизации усилий, изучения передовых европейских практик для обеспечения стабильности и безопасности.

«Для нас опыт ЕС в этой сфере является очень важным. Использование служебных собак для различных целей правоохранительной системы уже давно не новость. Кинологические службы работают и в Национальной полиции, и в Государственной пограничной службе, и в Национальной гвардии, - отметила Ковальчук.

Напомним, по состоянию на 9:00 5 октября в Украине зафиксировано 3774 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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