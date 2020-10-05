Киевская прокуратура сообщила о подозрении 26-летнему мужчине, задержанному по факту разбойного нападения и убийства женщины-администратора в Соломенском районе столицы (ч. 3 ст. 187, ч. 2 п. 9 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

2 октября 2020 в подвале одного из магазинов по проспекту Отрадном работники магазина обнаружили тело 35-летней администраторши заведения с многочисленными ножевыми ранениями.

По результатам проведенного расследования установлено и задержано лицо, причастное к убийству женщины. Им оказался 26-летний мужчина, который является работником сети этого же магазина.

Установлено, что заранее приобретя нож, человек пришел в подвальное помещение магазина в кабинет администратора, где хранились денежные средства. Когда понял, что женщина его узнала, начал наносить ей ножевые ранения (всего около 15 ударов) и с места происшествия скрылся. Вещественные доказательства, в том числе нож, злоумышленник спрятал возле места совершения преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном деле продолжается.