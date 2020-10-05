С сегодняшнего дня Полтава попала в «оранжевую» зону карантина. Городская власть отказывается усиливать карантин.

Об этом заявил в своем видеообращении исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота, передает РБК-Украина.

Он призвал учреждения торговли, обслуживания и фитнес-клубы работать в обычном режиме, несмотря на установленные правительством ограничения. Шамота возмущен отсутствием компенсаций за закрытие этих заведений.

Городской совет вводит горячую линию бесплатной правовой помощи. Также Шамота призвал всех работать в обычном режиме.

«Поэтому если к вам пришла проверка и пытается составить протокол, пожалуйста, обратитесь и получите консультацию юристов. К перевозчикам я бы хотел обратиться отдельно. Мы сейчас должны помочь людям спокойно добраться на работу», - заявил Шамота.

Напомним, с понедельника, 5 октября, в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.