За время карантина полиция составила более 30 тысяч административных протоколов на граждан за нарушение карантинных мер. При этом судьи часто подходят к рассмотрению протоколов превентивно и не спешат сразу штрафовать нарушителей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

«Мы составляем протоколы на владельцев заведений питания, ресторанов, ночных клубов. Граждан мы стараемся только предупреждать. И как правило, граждане понимают нас. Сколько полиция выписала протоколов? Более 30 тысяч», - сказал Клименко.

Он отметил, что пока еще не все протоколы рассмотрены, однако судьи часто подходят к вопросу превентивно.

«Судьи часто рассматривали эти протоколы с таким подходом «ну, зачем же сразу штрафовать наших граждан». То есть суды пытались тоже превентивно действовать, не штрафовать сразу», - сказал Клименко.

Глава Нацполиции добавил, что сейчас уровень заполнения протоколов и документирования фактов нарушения карантина на порядок выше, чем это было в начале.