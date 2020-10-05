также в разделеОбщество
С сентября 2021 госорганы не смогут требовать бумажные документы у украинцев
В Украине почти каждый день злоумышленники закладывают взрывчатку 5
Мошенники пытались продать должность помощника нардепа за $18 тысяч 6
МВД хочет использовать собак для выявления больных COVID-19 7
МИД планирует в феврале провести крымский саммит 8
Минздрав не советует обращаться в частную лабораторию для теста на COVID-19 14
Полиция открыла дело из-за концерта Поляковой в Харькове 12
Дело Шеремета: Суд обязал ГБР расследовать возможные фальсификации 21
Зеленский: Процесс цифровизации Украины уже необратим 12
Власти Полтавы отказались усиливать карантин 8
Глава Нацполиции выступает за легализацию проституции 12
Балух пришел в себя 23
На Буковине уже 20 человек повторно заразились COVID-19 12
Количество госпитализированных с коронавирусом увеличилось в 5 раз 9
В МВД – антирекорд по числу новых случаев COVID-19 10
В НАТО сменили главу центра информации в Украине 11
В Украине сократят полицейские отделения 73
Степанов прогнозирует более 5 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки на этой неделе 13

За время карантина полиция составила более 30 тысяч административных протоколов на граждан за нарушение карантинных мер. При этом судьи часто подходят к рассмотрению протоколов превентивно и не спешат сразу штрафовать нарушителей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

«Мы составляем протоколы на владельцев заведений питания, ресторанов, ночных клубов. Граждан мы стараемся только предупреждать. И как правило, граждане понимают нас. Сколько полиция выписала протоколов? Более 30 тысяч», - сказал Клименко.

Он отметил, что пока еще не все протоколы рассмотрены, однако судьи часто подходят к вопросу превентивно.

«Судьи часто рассматривали эти протоколы с таким подходом «ну, зачем же сразу штрафовать наших граждан». То есть суды пытались тоже превентивно действовать, не штрафовать сразу», - сказал Клименко.

Глава Нацполиции добавил, что сейчас уровень заполнения протоколов и документирования фактов нарушения карантина на порядок выше, чем это было в начале.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги