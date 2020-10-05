Вчера, 4 октября, в Броварах Киевской области пьяный полицейский за рулем автомобиля на пешеходном переходе сбил двух женщин, одна из которых умерла, сообщает пресс-служба Национальной полиции.



Сообщение об аварии поступило в полицию около 17:50. На место ДТП прибыли руководство столичного управления полиции и полиции Киевщины.

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена», находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась, еще одну женщину доставили в больницу.

«За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейский, который совершил смертельную аварию, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы всячески будем способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание», - сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.