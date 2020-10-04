Власти Камчатского края, РФ, признали загрязнение прибрежной акватории Тихого океана, что привело к массовой гибели морских животных. Однако выброс животных на берег произошел из-за сильного шторма.

Начальник Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вера Полякова заявила, что загрязнение произошло в придонном слое, в связи с чем отобранные на поверхности пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу.

По ее словам, если бы не циклон, пронесшийся на территории Камчатки в ночь на 29 сентября, то погибшие животные так и остались бы лежать на дне Авачинской бухты.

«Здесь, вероятней всего, это произошло по стечению обстоятельств: произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял всё в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — рассказала начальник Камчатгидромета.

Напомним, что в конце сентября местные серферы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке. Они жаловались на жжение в глазах, раздражение на коже, а впоследствии у них появлялись признаки отравления.

После местные жители начали сообщать об аналогичных проблемах в прибрежных районах бухт Малая и Большая Лагерные и Бабья.

Местные жители публиковали в соцсетях фотографии выбросившихся на берег морских животных.

В прибрежных морских водах обнаружили нефтепродукты и фенол. Содержание фенола превышено примерно в 2,5 раза, нефтепродуктов — в 3,6 раза.

В международной экологической организации Гринпис назвали ситуацию экологической катастрофой.

Причина загрязнения до сих пор неясна.