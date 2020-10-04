По состоянию на 12:00 воскресенья, 4 октября, спасателям удалось потушить четыре из восьми основных очагов лесных пожаров в Луганской области.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«Из восьми основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, четыре очага - ликвидированы, на трех очагах - пожары локализованы», - заявили в ведомстве.

По словам пожарных, им пока не удалось взять под контроль возгорание лесного массива в районе с. Смоляниново.

С начала суток авиация ГСЧС сбросила 96 тонн воды на территории Луганской области.

Напомним, что 30 сентября на территории Луганской области произошло 146 лесных пожаров. Огонь бушует в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. Распространение огня сопровождается сильными порывами ветра.