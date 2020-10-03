Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает Иерусалим турецким городом, поскольку он столитиями находился по контролем Османской империи. Об этом он заявил на заседании парламента, сообщает Times of Israel.

«В этом городе, который нам пришлось покинуть в слезах во время Первой мировой войны, до сих пор можно встретить следы османского сопротивления. Итак, Иерусалим - это наш город, город от нас. Наша первая кибла [направление молитвы в исламе] аль-Акса и Купол Скалы в Иерусалиме - символические мечети нашей веры. Кроме того, в этом городе находятся святые места христианства и иудаизма», - сказал он.

Также Эрдоган заявил о притеснении палестинцев. «Еще один кризис, за которым наша страна и наша нация внимательно следят, - это притеснение Израилем палестинцев и безразличная практика, игнорирующая неприкосновенность частной жизни Иерусалима», - сказал он.

«Вопрос Иерусалима для нас - не обычная геополитическая проблема. Прежде всего, нынешний внешний вид Старого города, который является сердцем Иерусалима, был построен Сулейманом Великолепным, с его стенами, базаром и множеством зданий. Наши предки веками выказывали уважение, высоко ценя этот город», - говорит турецкий лидер.

Он заявил, что палестинский народ жил в Иерусалиме «тысячи лет», но был оккупирован, и его права были нарушены. Далее он пообещал «уделять пристальное внимание» палестинской проблеме.