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В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который сообщил, что «заминировал» все электростанции Украины. Он требовал передать ему $ 1 миллиард.

Об этом информирует Нацполиция Запорожской области.

Говорится, что сообщение правоохранители получили 2 октября. Мужчина утверждал, что заминировал все электростанции Украины. Кроме этого, он требовал $1 миллиард по указанному им адресу.

До Днепровской гидроэлектростанции прибыли наряды патрульной полиции, следователи и кинологи, однако при осмотре никаких взрывоопасных устройств и веществ не нашли.

Позже сотрудники СБУ установили, что мужчина звонил с территории Запорожской областной психиатрической больницы, где и сам сейчас находится. Он оказался жителем города Васильевка.

«Правоохранители провели неотложный осмотр по месту временного проживания "минера", изъяли две сим-карты и мобильный телефон, с которого был совершен звонок о минировании», - сообщает полиция.

Начато досудебное расследование. Противоправные действия злоумышленника квалифицируются по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.
ForUm

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