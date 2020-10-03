также в разделеОбщество
В воскресенье в Украине будет тепло, но с дождями 7
ВСУ: Самолет, которому предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26 7
НААУ обратилась к Президенту, ВРУ, КМУ и ВСП по судебной реформе 30
МВД: Боевики поджигали траву в Луганской области 14
В больницах Украины более половины коек занято пациентами с COVID-19 31
COVID-19 в Украине: 4661 новый случай и 92 смерти 23
За минувшие сутки оккупанты четыре раза нарушили «перемирие» на Донбассе 7
На Луганщине ликвидирован один из очагов пожаров 38
2 октября. Картина дня 14
Кернес получил отрицательный тест на коронавирус 18
Родственникам начали выдавать тела погибших в катастрофе Ан-26 42
Украинцам обещают теплые выходные 11
Зеленский одобрил отмену ограничения зарплат в госкомпаниях 9
СБУ подозревают строительную компанию в отмывании 500 млн 10
Freedom House: Пандемия углубила кризис демократии по всему миру 10
На Харьковщине у сотрудника СБУ изъяли арсенал оружия и наркотики 10
МВД: Пожары на Луганщине локализованы 23
Аваков просит у Кабмина выделить из COVID-фонда еще 1,9 миллиарда 41

Совет нацбезопасности и обороны Украины заявил, что может поставить на учет пользователей российской соцсети ВКонтакте через полгода. Такую меру планируют реализовать в рамках стратегии кибербезопасности и информационной безопасности страны.

Об этом в аппарате СНБО сообщили Суспільному.

«Согласно утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины, в течение полугода будет разработана новая Стратегия кибербезопасности Украины, а также стратегию информационной безопасности. Вопросы создания "системы учета украинских пользователей российской социальной сети ВКонтакте" и, при необходимости, других соцсетей, находящихся под контролем государства-агрессора, будут обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий», - утверждают в СНБО.

В ведомстве подчеркнули, что доступ к российским соцсетям на территории Украины является реальной угрозой национальной безопасности, поэтому "требует усилий по нейтрализации".

«Российская соцсеть ВКонтакте, которая находится под санкциями с 2017 года, является одним из информационно-психологических средств этой гибридной войны, поэтому пользование ее ресурсами и распространения соответствующего российского контента в информационном пространстве Украины расценивается как угроза национальной безопасности Украины, которая требует нейтрализации», - говорится в сообщении СНБО.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских пользователей запрещенной российской соцсети ВКонтакте возьмут на учет и будут проверять на предмет распространения российского контента.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги