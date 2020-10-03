Совет нацбезопасности и обороны Украины заявил, что может поставить на учет пользователей российской соцсети ВКонтакте через полгода. Такую меру планируют реализовать в рамках стратегии кибербезопасности и информационной безопасности страны.

Об этом в аппарате СНБО сообщили Суспільному.

«Согласно утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины, в течение полугода будет разработана новая Стратегия кибербезопасности Украины, а также стратегию информационной безопасности. Вопросы создания "системы учета украинских пользователей российской социальной сети ВКонтакте" и, при необходимости, других соцсетей, находящихся под контролем государства-агрессора, будут обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий», - утверждают в СНБО.

В ведомстве подчеркнули, что доступ к российским соцсетям на территории Украины является реальной угрозой национальной безопасности, поэтому "требует усилий по нейтрализации".

«Российская соцсеть ВКонтакте, которая находится под санкциями с 2017 года, является одним из информационно-психологических средств этой гибридной войны, поэтому пользование ее ресурсами и распространения соответствующего российского контента в информационном пространстве Украины расценивается как угроза национальной безопасности Украины, которая требует нейтрализации», - говорится в сообщении СНБО.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских пользователей запрещенной российской соцсети ВКонтакте возьмут на учет и будут проверять на предмет распространения российского контента.